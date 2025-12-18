İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyona karşı yeknesak bir savunma hattı oluşturmalıyız

İletişim Başkanı Duran, İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Duran, Ankara'da düzenlenen forumda, tarihteki zaferleri, ortak kazanımları ve geleceğe dair umutları paylaşan Türk dünyasından katılımcıları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT), dünyanın belirsizlikler, çatışmalar ve kırılmalarla sarsıldığı, büyük bir sistem krizinin yaşandığı bir dönemde kurulduğuna dikkati çeken Duran, teşkilatın kardeşlik bağından aldığı güçle kurumsallaşma sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Teşkilatın 16 yıldır "dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla hareket ettiğini hatırlatan Duran, ekonomik entegrasyondan ulaştırma koridorlarına, savunma iş birliğinden eğitim ve kültür politikalarına kadar pek çok alanda ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

"Kendi gök kubbemiz altında kendi güvenliğimizi güçlendirmek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde dile getirdiği "Kendi gök kubbemiz altında kendi güvenliğimizi güçlendirmek" ifadesine atıfta bulunan Duran, şunları kaydetti:

Bu ifade, aslında doğrudan uluslararası iletişim ve enformasyon ekosisteminde kırılganlıklara karşı ortak direnci geliştirmeyi ve hakikat odaklı anlatı kurgulamayı da vurgulamaktadır. Uluslararası bazı çevrelerin iletişim alanında sahip olduğu egemenlik ve zaman zaman tahkim ettiği 'söylem tekeli' yalnızca iletişim bilimcilerin konusu değildir.

"2 bin 500'e yakın dezenformasyon ifşa edildi"

İletişim Başkanlığı bünyesinde 2022 yılında kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin faaliyetlerine de değinen Duran, merkezin yalan haberleri, yanlış bilgileri ve kurgusal içerikleri ifşa ederek algı operasyonlarına set çektiğini bildirdi.

Duran, dezenformasyonla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun ve milletle kurulan iletişim ağının önemine işaret ederek, "Oluşturduğumuz bu sistemle bugüne kadar 2 bin 500’e yakın dezenformasyonu gözler önüne serdik; doğrusuna dikkat çektik, hakikati anlattık." bilgisini paylaştı.

"Ortak teyit mekanizmaları ve erken uyarı sistemleri kurulmalı"

İletişimin yeni dinamiklerinin, imkanlarının ve sınamalarının derinlemesine anlaşılması ve buna göre ortak stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bize karşı yazılmaya çalışılan hikaye ve inşa edilen anlatıyı, kendi ortak anlatı üretme kapasitemiz ve kabiliyetimizle bertaraf edebilmeliyiz. Bir diğer ifadeyle, dezenformasyona karşı daha somut iş birlikleri geliştirmeli, ortak teyit mekanizmaları ve erken uyarı sistemleri kurmak suretiyle 'yeknesak bir savunma hattı' oluşturmalıyız.

Duran, açıklamasında ayrıca forumu teşrif eden TDT Genel Sekreter Yardımcısı, bakanlar, heyet başkanları ve panelistlere teşekkür ederek, programın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.