İletişim Başkanı Duran: Ankara'da NATO 3.0 söylemiyle küresel mimari şekillenecek

İletişim Başkanı Prof. Dr. Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesindeki Millet Kütüphanesi'nde kurulan medya merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek 36. NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duran, zirvenin devlet başkanları düzeyinde "en yüksek katılımın sağlandığı" organizasyon olmasının beklendiğini vurgulayarak, Ankara'nın tarihi bir ev sahipliğine hazırlandığını belirtti.

"Zirvenin Odağı: NATO 3.0"

Zirvenin stratejik önemine dikkati çeken Duran, "Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Bu zirve, hem ittifakın geleceği hem de küresel güvenliğin yeniden inşası açısından kritik bir zemin sunuyor. Misafir devlet adamları Ankara'da Türk misafirperverliğinin en güzel örneğini görecekler." ifadelerini kullandı.

2 bin 500’ü aşkın gazeteci takip edecek

Zirvenin medya ayağına ilişkin detayları da paylaşan Duran, dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi olan Millet Kütüphanesi'nde basın mensupları için devasa bir çalışma alanı oluşturulduğunu söyledi. Duran, şu bilgileri verdi;

Burada 1800 kişilik bir çalışma ofisi, çok sayıda canlı yayın noktası ve 40 montaj odası kurduk. 2 bin 500'ü aşkın medya mensubunun zirveyi buradan takip ederek tüm dünyayı bilgilendirmesine imkan sağlayacağız. Sizlerin bu sürecin bir parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum.

"Transatlantik bağlar güçlenecek"

Zirveden beklenen çıktılara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Duran, temel gündemin Transatlantik bağın güçlendirilmesi olduğunu ifade etti. İttifakın ileriye taşınmasına dair güçlü bir iradenin oluşmasını beklediklerini kaydeden Duran, "NATO marjındaki ikili görüşmelerde Avrupa'nın güvenliğinin artırılması ve savunma harcamaları gibi konular öncelikli olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sayıda liderle gerçekleştireceği ikili temaslarda, ülkelerin özel gündemleri de kapsamlı şekilde ele alınacak." diye konuştu.

Erdoğan-Trump görüşmesinin gündemi yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Duran, bu temasın hem bir NATO zirvesi hem de bir "devlet ziyareti" niteliği taşıdığına dikkati çekti.

Görüşmenin ajandasının oldukça kalabalık olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti;

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Trump ile daha önce telefon diplomasisinde ele aldığı konuların birçoğu bu görüşmede masada olacak. Özellikle milli muharip uçak KAAN'ın motorları meselesi, Halkbank süreci ve savunma sanayii iş birliği gibi kritik başlıklar değerlendirilecek. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik hedeflerimiz de görüşmenin en önemli maddelerinden biri olacak.

Duran, zirvenin hem Türkiye hem de dünya barışı için hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.