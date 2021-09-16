Fahrettin Altun, "iletişim alanındaki çalışmalarıyla yeni bir vizyon geliştirilmesine katkıları" dolayısıyla Anadolu Yayıncılar Derneği’nin 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde "Yılın İletişim Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülünü dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anadolu Yayıncılar Derneğine teşekkür etti.

İletişim alanındaki çalışmalarımızdan dolayı bizi ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği’ne teşekkür ederim.



Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur. pic.twitter.com/RcpRXkPLkY — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 15, 2021

Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İletişim alanındaki çalışmalarımızdan dolayı bizi ödüle layık gören Anadolu Yayıncılar Derneği'ne teşekkür ederim. Bu kıymetli ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak ise bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu ödülde emekleri olan, gece gündüz demeden gayretle çalışan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"