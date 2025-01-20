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Gündem
TRT Haber 20.01.2025 16:59

İletişim Başkanı Altun'dan TRT World'e tebrik

İletişim Başkanı Altun, Ekim 2023'ten bu yana abone sayısını 2 kat artırarak YouTube'da en çok büyüyen İngilizce haber kanalı TRT World'ü tebrik etti.

İletişim Başkanı Altun'dan TRT World'e tebrik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Altun, "YouTube platformunda Ekim 2023 - Ocak 2025 arasında kaydedilen verilere göre, en çok izlenen YouTube haber kanalı, üye sayısı en fazla artış gösteren YouTube haber kanalı ve üye sayısı en hızlı büyüyen ikinci YouTube haber kanalı olan, dünyaya açılan penceremiz TRT World’ü tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

 

Altun mesajına şu sözlerle devam etti:

"Dünyadaki rakiplerine göre henüz yeni kurulmuş sayılmasına rağmen yeni nesil küresel dijital yayıncılığa da örnek teşkil eden bir kuruluş haline gelen TRT World’ün başarılarının devamını diliyor, tüm çalışanlarını tebrik ediyorum"

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