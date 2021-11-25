Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun'dan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' paylaşımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Altun, "Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir" dedi.
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kadına karşı şiddetle mücadele için yapılan reformları ve atılan adımları hatırlattı.
"Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir" dedi.
İletişim Başkanı Altun, "Kadınların güvenle yaşayacakları bir Türkiye inşası için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 25, 2021
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan reformlar ve atılan adımlarla kadınların güvenle yaşayacakları bir Türkiye inşası için çalışmaya devam edeceğiz.#BirlikteDURdiyelim #BirDakika
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