Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kadına karşı şiddetle mücadele için yapılan reformları ve atılan adımları hatırlattı.

"Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, "Kadınların güvenle yaşayacakları bir Türkiye inşası için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.