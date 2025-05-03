Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.05.2025 19:24

İletişim Başkanı Altun'dan Diyanet İşleri Başkanlığına cuma hutbeleri için teşekkür

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hayatın birçok noktasında bilinçleri uyandıran, İslami perspektiften doğruyu ve yanlışı öğreten, birçok olumlu davranışı tavsiye eden hutbeler hazırladığı için Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyor, sırtlamış olduğu bu ulvi ve önemli görevi başarıyla sürdürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan Diyanet İşleri Başkanlığına cuma hutbeleri için teşekkür

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının yasalarla belirlenmiş görevinin İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olduğunu belirtti.

Başkanlığın en önemli ve gündelik hayata etki eden faaliyetlerinden birinin, ülkenin her köşesinde okunan cuma hutbelerini hazırlamak olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Hayatın birçok noktasında bilinçleri uyandıran hutbeler hazırladığı için Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz" 

"Hayatın her alanından Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yer alan emirlerini ve Peygamber Efendimizin (s.a.s) sünnetini aktaran cuma hutbeleri, toplumumuzun bilinçlenmesinde, dinimizin gereklerinin tam ve eksiksiz olarak anlaşılmasında çok önemli bir role sahiptir. İdrak ettiğimiz son mübarek cuma namazında hazırlanan hutbe de öncelikle bu çerçevede değerlendirilmelidir. Dinlemesi cuma namazına giden her Müslümanın üzerine farz olan cuma hutbesinde bahsedilen hususlar, toplumumuzu ifsad eden hayasızlıklardan ve bunların İslam'da haram kılındığından çok net ve anlaşılır şekilde aktarılmış, Müslümanlar üzerinde önemli bir etki de uyandırmıştır. Böylesine önemli bir hususta ve her hafta hayatın birçok noktasında bilinçleri uyandıran, İslami perspektiften doğruyu ve yanlışı öğreten, daima iyiliği, güzelliği, yardımlaşmayı, şiddetten uzak durmayı ve daha birçok olumlu davranışı tavsiye eden hutbeler hazırladığı için Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyor, sırtlamış olduğu bu ulvi ve önemli görevi başarıyla sürdürmelerini diliyorum."

ETİKETLER
Fahrettin Altun Diyanet İşleri Başkanlığı İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Sırrı Süreyya Önder yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:18
DMM, 'Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı' iddiasını yalanlandı
20:11
Ersin Tatar: TEKNOFEST bizlere çok şey öğretmiştir
19:40
Bakan Kurum: Kardeşlik şuuruyla çalışarak KKTC'yle gücümüzü paylaşmaya devam edeceğiz
20:01
Sırrı Süreyya Önder yarın son yolculuğuna uğurlanacak
19:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder'e rahmet diliyorum
20:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'i boykot çağrısı yapanlar hayal kırıklığına uğradı
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
FOTO FOKUS
Ankara'da itfaiye aracı sele işte böyle kapıldı
Ankara'da itfaiye aracı sele işte böyle kapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ