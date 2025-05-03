Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder'e rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Sırrı Süreyya Önde'in vefatının ardından ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Önder'in, 'Terörsüz Türkiye' hedefine büyük emek verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan‘ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdi. 'Terörsüz Türkiye' menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum".