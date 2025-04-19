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Gündem
TRT Haber 19.04.2025 19:17

İletişim Başkanı Altun: TRT, karalama kampanyalarına ve iftiralara asla boyun eğmeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye’nin sesini dünyaya taşıyan, farklı dillerde ürettiği kaliteli içeriklerle hakikatin küresel ölçekte temsilcisi olan TRT, karalama kampanyalarına ve iftiralara asla boyun eğmeyecektir" dedi.

İletişim Başkanı Altun: TRT, karalama kampanyalarına ve iftiralara asla boyun eğmeyecek

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TRT'nin kurulduğu günden bu yana kamu yayıncılığı adına yaptığı katkılarla Türkiye'nin gözbebeği kurumlardan biri olduğunu belirtti.

TRT'nin milli menfaatler doğrultusunda tarafsız ve ilkeli yayıncılığıyla milletin güvenini kazanmış en itibarlı kuruluşlardan biri olduğuna dikkati çeken Altun, "TRT'ye yöneltilen her bir mesnetsiz suçlama, gerçeği saptırma çabasından ibaret olup bu tür ithamlar kamuoyunun gözünde hiçbir inandırıcılığa sahip değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana kamu yayıncılığı adına ülkemize yaptığı katkılarla gözbebeği kurumlarımızdan biri olan TRT, millî menfaatlerimiz doğrultusunda tarafsız ve ilkeli yayıncılığıyla milletimizin güvenini kazanmış en itibarlı kuruluşlarımızdan birisidir.

TRT’ye yöneltilen her bir mesnetsiz suçlama, gerçeği saptırma çabasından ibaret olup bu tür ithamlar kamuoyunun gözünde hiçbir inandırıcılığa sahip değildir.

Yargılanma süreci devam eden bir siyasetçinin, şahsi hesaplarını kurumsal değerlere saldırarak görmeye çalışması asla kabul edilemez.

"TRT'yi hedef alan gerçekdışı söylemler kurumumuzu yıpratmaz"

TRT’yi hedef alan böylesi gerçekdışı söylemler kurumumuzu yıpratmaz; ancak ve ancak söylem sahibinin itibarsızlığını daha fazla derinleştirir.

Dahası bu tür sorumsuz beyanlar milletimizin nezdinde, hakkıyla yürütülen bir kamu hizmetini karalamaya yönelik son derece ucuz bir girişim olmaktan başka bir anlam ifade etmez.

TRT, her biri alanında uzman basın emekçileri, teknolojik imkân ve altyapısı, kamuoyuna sunduğu doğru, ilkeli ve bağımsız haberlerle hem ülkemizde hem de uluslararası alanda örnek gösterilen bir medya kuruluşudur.

Türkiye’nin sesini dünyaya taşıyan, farklı dillerde ürettiği kaliteli içeriklerle hakikatin küresel ölçekte temsilcisi olan TRT, bu tür karalama kampanyalarına ve iftiralara asla boyun eğmeyecektir.

Biz, Türkiye İletişim Modelimiz çerçevesinde vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkını savunmaya, hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz".

 

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