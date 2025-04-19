Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KADEM'in 5. Genel Kurulu'nun, kadınların sesi ve gücü adına yeni bir soluk, taze bir nefes olmasını diliyorum. Görevi devralan yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nı ve yönetimi gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı sorumlulukta başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

KADEM’in 5. Genel Kurulu’nun, kadınların sesi ve gücü adına yeni bir soluk, taze bir nefes olmasını diliyorum.



Görevi devralan yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı ve yönetimi gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı sorumlulukta başarılar diliyorum. @kademorgtr pic.twitter.com/rTaZ8QdOR1 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 19, 2025