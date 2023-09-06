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Gündem
AA 06.09.2023 04:50

İletişim Başkanı Altun: Sel ve su baskınları konusunda resmi kurumların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sel ve su baskınları konusunda resmi kurumların bilgilendirmelerinin takip edilmesinin ve dezenformatif içeriklere itibar edilmemesinin önem arz ettiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Altun: Sel ve su baskınları konusunda resmi kurumların bilgilendirmelerinin takip edilmesi önem arz ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Devletin teyakkuz halinde olduğunu belirten Altun, "İlgili tüm kurumlarımız çalışmalarını yürütmektedir. Ani sel ve su baskınları konusunda valiliklerimiz ve AFAD başta olmak üzere resmi kurumlarımızın bilgilendirmelerinin takip edilmesi, dezenformatif içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" dedi.

 

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