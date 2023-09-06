Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.09.2023 04:50

İletişim Başkanı Altun: Sel konusunda resmi kurumların bilgilendirmeleri takip edilmeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sel ve su baskınları konusunda resmi kurumların bilgilendirmelerinin takip edilmesinin ve dezenformatif içeriklere itibar edilmemesinin önem arz ettiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Altun: Sel konusunda resmi kurumların bilgilendirmeleri takip edilmeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Devletin teyakkuz halinde olduğunu belirten Altun, "İlgili tüm kurumlarımız çalışmalarını yürütmektedir. Ani sel ve su baskınları konusunda valiliklerimiz ve AFAD başta olmak üzere resmi kurumlarımızın bilgilendirmelerinin takip edilmesi, dezenformatif içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" dedi.

ETİKETLER
Fahrettin Altun Sağanak Sel
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanı Koca: Su taşkınından etkilenen 12 kişi tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Proud Boys lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı
06:26
Kartal'da silahlı çatışma: 1'i ağır, 3 yaralı
06:05
Fransa'da bu kez kimono giyen öğrenci hedefte
06:03
Fransa'da göstericiler 2016'da jandarma aracında ölen siyahi genç için adalet istedi
06:01
Nijerya'da silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 12 kişi kaçırıldı
06:00
İngiltere, Wagner'i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor
İspanya'da şiddetli yağışın bilançosu ortaya çıkıyor
İspanya'da şiddetli yağışın bilançosu ortaya çıkıyor
FOTO FOKUS
Başakşehir'de bir alışveriş merkezini su bastı
Başakşehir'de bir alışveriş merkezini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ