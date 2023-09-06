Sağlık Bakanı Koca: Su taşkınından etkilenen 12 kişi tedavi altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanağın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hasta kabulünün sürdüğünü ve Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edildiğini duyurdu.

"İstanbul'daki su taşkınından 12 kişi etkilendi"

Bakan Koca, İstanbul'da meydana gelen su taşkınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, olaydan 12 kişinin etkilendiğini aktardı.

Taşkından etkilenenlerin ambulansla hastanelere nakledildiğini kaydeden Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz."

İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olup olaydan etkilenenlerin sayısı 12’ye çıktı. Taşkından etkilenen kişiler ambulanslarımızla hastanelere nakledilmiştir.



Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2023



