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Gündem
TRT Haber 05.09.2023 15:11

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alındı. 

Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündemindeydi. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

OVP'de sona gelindi

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapıldı. 

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan
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