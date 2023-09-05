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Gündem
AA 05.09.2023 15:05

Şehirlerin hava kalitesi "NEFES" ile takip ediliyor

Şehirlerin hava kalitesini takip eden yerli ve milli yazılım NEFES 59 şehirde hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, NEFES'i kısa sürede tüm illerde kullanacaklarını söyledi.

Şehirlerin hava kalitesi "NEFES" ile takip ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,"3 Boyutlu Ortamda Hava Kalitesi Değerlerinin Tespiti Yazılımı Hizmet Alımı Projesi" aracılığıyla hava kalitesi yönetiminde kullanılan elektronik karar destek araçlarına yenisini ekledi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün son teknolojiyle geliştirdiği 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerlerinin tespitini sağlayan Yeni Emisyon Tahmin ve Değerlendirme Sistemi (NEFES) uygulaması ile şehirlerin hava kalitesi takip ediliyor.

Hava kalitesi durumu anlık görülebiliyor

NEFES ile sanayi, ulaşım, orman yangını, toz taşınımı gibi çok sayıda etmen ele alınarak, üç boyutlu ortamda şehirlerin dijital ikizleri üzerinden hava kalitesi değerleri ölçülüyor. Tespit edilen değerler üzerinden hava kalitesi değişimi incelenerek iyileştirilmesi için gereken önlemler hayata geçiriliyor.

İstanbul, Ankara ve Kocaeli başta olmak üzere 59 ilde hayata geçirilen NEFES uygulamasıyla insanlar, hava kalitesi durumunu anlık görebiliyor.

"Kısa sürede tüm illerimizde kullanacağız"

Bakan Özhaseki, konuya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli yazılımımız NEFES ile şehirlerimizin hava kalitesi değerlerini, dijital ikizleri üzerinden mahalle ölçeğinde, 5 metre seviyesinde tespit ediyoruz. NEFES'i, hava kalitesinin yönetiminde, kentsel dönüşüm projelerimizin yer seçiminde, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinde ve mekansal planlama çalışmalarında kullanabiliyoruz. Şu anda 59 şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve hava kalitesini 3 boyutlu ortamda tespit edebilen NEFES yazılımımızı, kısa sürede tüm illerimizde kullanacağız."

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Hava Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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