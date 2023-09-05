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TRT Haber 05.09.2023 13:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyanın huzurunun bozulmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kerkük’ün yapısını bozacak her eylem, Irak’ın bütünlüğünün bozulması demektir. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyanın huzurunun bozulmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklama yaptı.

Kerkük'teki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Kerkük konusuyla ilgili olarak gerek Dışişleri Bakanım Hakan Fidan gerekse istihbarat birimlerimiz konuyu sıkı takip ediyorlar. İşin sıkı sıkıya takibi neticesinde gerek Irak Başbakanı Sayın Sudani ile yapılan görüşmeler gerekse oradaki muhataplarıyla yapılan görüşmeler neticesinde şu anda Kerkük’te nispeten sakin bir hava var." dedi.

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"Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz"

Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Kerkük’ün yapısını bozacak her eylem, Irak’ın bütünlüğünün bozulması demektir. Türkmen yurdu Kerkük, yüzlerce yıldır farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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