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Gündem
AA 13.05.2025 18:18

İletişim Başkanı Altun: Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz

İletişim Başkanı Altun, kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle yeni bir döneme adım atıldığını belirterek, "Bu ülkenin geleceği, hepimizin ortak emeğiyle yazılacaktır. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun: Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, Terörsüz Türkiye'ye destek ol" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrının, "Terörsüz Türkiye" hedefini vazgeçilmez hale getirdiğini belirtti.

Örgütün kendisini feshetme ve silah bırakma kararının, her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyaç duyulan bir dönemi başlattığını vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil, barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık çünkü biliyoruz ki bu ülkenin gerçek gücü, farklılıklarımızda değil, ortak değerlerimizde saklıdır. Kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle, yeni bir döneme adım atıyoruz. Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlik ana öznemiz, birlik ise vazgeçilmez yolumuzdur. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir. Bu ülkenin geleceği, hepimizin ortak emeğiyle yazılacaktır. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz."

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Terörle Mücadele
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