Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Lübnan'da Hizbullah yöneticisi ile gerçekleştirdiği görüşmesini haber yapan gazeteciyi azarlamasına tepkiler sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Macron'a Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi. Altun'un açıklaması şöyle:

"Endişeyle izledik"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lübnan’da Hizbullah terör örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmeyi haber yapan Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot’ya yönelik hakaretlerini endişeyle izledik.

"Fransa’nın gazeteciler için tehlikeli bir yer hâline geldiği ortada"

Geçtiğimiz aylarda sokak gösterileri sırasında polisin gazetecilere yönelik şiddetiyle birlikte düşünüldüğünde, Fransa’nın gazeteciler için tehlikeli bir yer hâline geldiği ortadadır.

"Gazetecilerin haber yapmadığı bir düzen istiyor"

Sayın Macron, kendisinin eleştirilmediği; gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor. Gazetecilerin haber yapmadığı; Libya’daki savaş suçlusunun muzaffer olduğu bir düzen istiyor.