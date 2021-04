Tarihi bir skandala imza atan ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamış ve tepkilere neden olmuştu.

"1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Biz 1915 olaylarına ilişkin gerçekleri konuşmaya her zaman hazırız. Ne zaman nerede derseniz, dün de hazırdık, bugün de hazırız, yarın da hazır olacağız" ifadesini kullandı.

Mesajında, "1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez. Bu gerçekler sadece bilim, tarih, hukuk, diyalog ve konuşarak gün yüzüne çıkabilir" açıklamasında bulunan Altun, bir de video paylaştı.

The truth behind the events of 1915 cannot be concealed. The truth can only be unveiled with reference to scholarship, history, law, dialogue and discussion. We’ve been always ready - yesterday, today and tomorrow - to discuss the facts of 1915 wherever and whenever you want! pic.twitter.com/chyRtyp9Yp