Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 11:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çelik: Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar kendi yüklerini artırır
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına sosyal medya hesabında bir kez daha tepki gösterdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki çığ gibi büyüyor.
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı:
"Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu.
Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar.
Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar."
Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 25, 2021
Etiketler: ABD AK Parti Joe Biden Ömer Çelik
Son Haberler
- 11:43
- 11:23
- 11:26
- 11:14
- 11:32
Sıradaki Haber
Kabine yarın toplanıyor: Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz