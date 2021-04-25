Meclis Genel Kurulu, yeni haftaya torba kanun teklifi ile başlayacak. Teklifte, akaryakıt kaçakçılığına sıkı önlem geliyor. Akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon lira teminat alınacak.

Otomasyon usulsüzlüğü vergi kaçakçılığı kapsamına alınacak. Dağıtıcıdan dağıtıcıya yapılan akaryakıt ticareti de yasaklanacak.

Komisyonlarda çalışmalar devam ediyor

Meclis'te komisyonların çalışmaları da devam ediyor. Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu, AK Parti Grup Başkan Vekili olan Mustafa Elitaş'tan boşalan başkanlık için seçim yapacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsü ve Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu faaliyetlerini sürdürecek.

"Ermenistan'ın savaş suçları" konulu fotoğraf sergisi açılacak

Karabağ Savaşı'nda yaşananlar da bir kez daha gündeme taşınacak. "İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları" paneli ve "Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi" açılacak.