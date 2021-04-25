Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe operasyonları planlandığı şekilde sürerken Kandil bölgesinde belirlenen 4 hedefin hava harekatıyla etki altına alındığını açıkladı.

Irak'ın kuzeyine geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarıyla sürüyor.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgeleri operasyonun başlıca hedefleri konumunda yer alıyor. Terör koridorunun belini kırmak isteyen Mehmetçik, bölge barışını sağlamak ve sınır güvenliğini korumak için terör hedeflerine bomba yağdırıyor.

Son olarak da Kandil'de tespit edilen 4 hedefe hava harekatı düzenlendi. Terör hedefleri etki altına alındı. O anlar Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.