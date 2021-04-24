İstanbul'da ne kadar riskli yapı varsa, bunların dönüşümünü sağlamak istediklerini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hedeflerinin her yıl 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli konutu dönüştürmek, icraat yapmak, eser üretmek, eser siyaseti yapmak olduğunu söyledi.

Kurum, İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Üsküdar'da başlatacaklarını belirtti.

Kurum "Pazartesi günü itibarıyla Üsküdar'da Ferah Mahallemiz, hemen Çamlıca Camimizin karşısındaki mahalle, yine Üsküdar'ımıza yakışmayan, vatandaşlarımızın bu noktada sosyal ihtiyaçlarını gideremedikleri, yolların, alt yapının yeterli olmadığı Ferah Mahallesi'nde, hemen arkasında bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde, diğer taraftan yine hemen sağımızda bulunan Küplüce Mahallemiz de ki orada da 140 bin metrekarelik alanda çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini, belki de İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak süreci pazartesi günü itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz. Üsküdar'ımıza, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden" açıklamasını yaptı.

"2 bin konutluk bir projemizin ihale sürecini yürüttük"

Murat Kurum, İstanbul'un hemen her ilçesinde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildiğini belirterek, şu an sahada devam eden 117 bin kentsel dönüşüm projesi olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, İstanbul Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüm alanını da inceledi. 2 bin konutluk projede ihale sürecinin sonuna gelindiğini söyledi:

"Kirazlıtepe Mahallesi'nde çok önemli bir kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bu çerçevede 2 bin konutluk bir projemizin ihale sürecini yürüttük. En son etabımızın ihalesini de pazartesi günü itibarıyla yapmış olacağız. İlk etaplarımız, konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyen, mahalle kültürünün yaşatılacağı, Çamlıca Camimizde Çamlıca Tepemizle birlikte burada tüm regülasyon alanlarıyla birleşecek, komşuluk ilişkilerinin devam edeceği bir projeyi inşallah ağustos ayı itibarıyla hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyor olacağız. Diğer etaplarımızı da yine sırasıyla ihalelerimizi yapmak ve aynı anlayışla, aynı kalitede projelerimizi yaparak vatandaşlarımıza Kirazlıtepe'de toplamda 2 bin konutluk 180 bin metrekarelik alanda 1500'ü de hak sahibi vatandaşlarımız diğerleri de ticari bölgeler olmak üzere konutlarımızı yapıp teslim ediyor olacağız."