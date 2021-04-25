Ali Erbaş, Biden'ın "soykırım" açıklamasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erbaş, paylaşımında, "Medine Sözleşmesi ile temelleri atılan birlikte yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan İslam medeniyetidir. Farklı dinden ve ırktan milyonlarca insanı Osmanlı asırlarca barış içerisinde yaşatmıştır. Soykırım iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez" sözleriyle tepki gösterdi.