Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 00:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER, AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Soykırım iddiası milletimize atılan bir iftiradır
[Fotoğraf: Arşiv]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi. Erbaş, "Soykırım iddiası milletimize atılan bir iftiradır" dedi.
Ali Erbaş, Biden'ın "soykırım" açıklamasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erbaş, paylaşımında, "Medine Sözleşmesi ile temelleri atılan birlikte yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan İslam medeniyetidir. Farklı dinden ve ırktan milyonlarca insanı Osmanlı asırlarca barış içerisinde yaşatmıştır. Soykırım iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez" sözleriyle tepki gösterdi.
Medine Sözleşmesi ile temelleri atılan birlikte yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan İslam Medeniyetidir. Farklı dinden ve ırktan milyonlarca insanı Osmanlı asırlarca barış içerisinde yaşatmıştır. "Soykırım" iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 24, 2021
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Joe Biden Soykırım
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