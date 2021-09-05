Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 14:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna çalışmaları sonuç verdi, bu yıl 143 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
2021 yılında 143 terörist teslim oldu
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 143'e yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü İçişleri Bakanlığı
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