Yeni yargı paketi maddeleri birçok köklü değişikliği içeriyor.

5 ayrı paket halinde getirilmesi planlanan toplam 160 maddelik yargı paketinin ikinci adımında 30 maddelik düzenleme bekleniyor.

İkinci paket AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulacak.

Düzenleme bu ay Meclis'e sunulacak

Yeni düzenleme kapsamında evde infaz ve gece infaz gibi değişiklikler yer alıyor.

Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Denetimli serbestlik sistemi değişecek.

Düzenlemenin bu ay içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Muhalefet bilgilendirilecek

AK Parti, tamamlanan paketle ilgili muhalefet turuna çıkarak düzenlemenin detaylarını paylaşacak.

Kaynak: TRT Haber