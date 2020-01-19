Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşme öncesi açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ses getiren projeleri, milli çıkarlarımızdan taviz vermeden tamamladık"

Samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz, ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. 2019 yılını ikili ilişkilerimiz açısından gayet iyi değerlendirdik. S-400 gibi uluslararası alanlarda ses getiren projeleri, karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşası da stratejik bir niteliğe haizdir"

TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşası da stratejik bir niteliğe haizdir. İlk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor. Malumunuz 2020 yılı modern dönemde diplomatik ilişkilerimizin tesisinin yüzüncü yılına tekabül ediyor. 2020-2021 dönemini karşılıklı tarih yılı ilan ederek taçlandırabileceğimize dair düşüncemi İstanbul’daki görüşmemizde sizlere aktarmıştım. Bu yıl Türkiye’de gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısının tarihini de en kısa zamanda tespit edersek, çok daha süratle mesafe alırız.

"Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir"

Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarf ettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de sayın Sarrac’ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul etiler. Moskova Zirvesi’nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, neticede telkinlerimiz sonucu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte ateşkes anlaşmasını imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden yana değil askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya’nın barış ve huzura kavuşması için Berlin Zirvesi’nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Buna ilaveten, siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir.

Kaynak: TRT Haber