Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki doz aşı olanlar TBMM'yi ziyaret edebilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Her iki koronavirüs aşısını olanlar, TBMM yerleşkesine 14-30 Haziran'da ziyaretçi olarak girebilecek.
TBMM Başkanlığından yapılan duyuruya göre, her iki COVID-19 aşısını olan vatandaşların, TBMM yerleşkesi ve eklentisine, 14-30 Haziran'da ziyaretçi olarak kabulüne karar verildi.
Aşı olmayanlar için 14-30 Haziran'da, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde, ziyaretçi kabulü yapılmaması kararı alındı.
TBMM yerleşkesine, 13 Mart 2020'den bu yana COVID-19 ile mücadele önlemleri kapsamında, grup toplantıları da dahil ziyaretçi kabul edilmiyordu.
Etiketler: TBMM
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