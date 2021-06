Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Lefkoşa'da ilk olarak Doktor Fazıl Küçük ve merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Kılıçdaroğlu, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. CHP lideri, Tatar’ın Kıbrıs Türkü için ciddi bir mücadele verdiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kılıçdaroğlu “Kıbrıs’ın artık bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasını ve Kıbrıs’ın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını ve dünyanın saygın ülkelerinden biri konumuna gelmesini isteriz. En büyük arzumuz budur. Vereceğiniz her mücadele, yapacağınız her çalışma, yapacağınız her görüşme son derece değerlidir” dedi.

Ersin Tatar: Kıbrıs davası milli bir davadır

Ersin Tatar da Kıbrıs sorununun çözülememesinin nedeninin Rum kesimi olduğunu belirtti. "Bizim siyasetimiz egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devlet. Kıbrıs davası milli bir davadır. Bu milli davada gelinen aşamada artık iki devletli bir çözüm hepimizin müşterek menfaatidir diye düşünmekteyim" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya geldi.