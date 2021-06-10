Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Babat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu ise yaralanmıştı.
Etiketler: Şehit Recep Tayyip Erdoğan
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