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Gündem
AA 29.04.2023 01:27

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

Buna göre, il ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri durumlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak haneler, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterlerine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları tespit edilen hane sayıları bakanlık tarafından değerlendirilerek kesinleştirilecek.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki vakıflarca belirlenen hanelere yapılan kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlüklerince belirlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek.

Sevkiyat programı, belirlenen dağıtım takvimine uygun yapılacak. TKİ ve TTK'nin karar kapsamında dağıtacağı kömürler öncelikli olarak kendi işlettikleri sahalardan temin edilebilecek.

TKİ ve TTK üzerinden temin edilecek kömürün taşınması ve öncelik tanınması hususunda Bakanlık veya TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında protokol yapılacak.

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