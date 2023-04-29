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Gündem
TRT Haber 29.04.2023 01:08

Haluk Bayraktar: Bizim bir tek siyasetimiz var, tam bağımsız Türkiye

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili iddialarına cevap verdi. "Tam Bağımsız Türkiye" düsturu ile yola çıktıklarını belirtti. Bayraktar, Baykar olarak yaptıkları tek siyasetin ise "Milli Teknoloji Hamlesi" olduğunun altını çizdi.

Haluk Bayraktar: Bizim bir tek siyasetimiz var, tam bağımsız Türkiye
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili sosyal medya paylaşımına cevap verdi.

"Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı" diye başladığı paylaşımında, "Milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve milli SİHA'larımızı 'katil' olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz. Ama etmediniz" ifadelerine yer verdi.

"Hep tehdit mesajları alıyoruz"

Haluk Bayraktar, kendilerini siyasallaşmak ile itham eden Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"Bizim bir tek 'siyasetimiz' var Kemal Bey; 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile buna bağlı olarak 'Tam Bağımsız Türkiye'. Bu çabalarımız sebebiyle şimdiye kadar teröristlerden, PKK’dan ve bu çevrelerin siyasi uzantılarından destek mesajları değil hep tehdit mesajları aldık ve hala alıyoruz."

"TEKNOFEST, bu milletin vicdanıdır"

Bayraktar, Türkiye'nin parlak bir geleceğe sahip olması için mücadele ettiklerini vurguladı.

"Teknolojiyi geliştirecek firmaları çok uzaklarda aramayın Kemal Bey! Onları görebilmeniz için çevrenize biraz yakından ve dikkatli şekilde bakmanız kâfidir! Unutmayın; TEKNOFEST, bu milletin vicdanıdır.''

Bayraktar, "Tarih boyunca bu ülkenin vicdan ve menfaati ile inatlaşmış örneklerin hiçbirinin adı dahi hatırlanmıyor" diyerek paylaşımını noktaladı.
 

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