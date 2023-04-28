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Gündem
TRT Haber 28.04.2023 23:20

Seyhan Nehri'nin 'yeni gerdanlığı' hizmete açıldı

Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, törenle ulaşıma açıldı.

Seyhan Nehri'nin 'yeni gerdanlığı' hizmete açıldı
[Fotograf: AA]

Kentte 2016'da temeli atılan, çeşitli gerekçelerle yapımı bir süre aksayan ve ardından inşası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen köprüde çalışmalar tamamlandı.

Seyhan Nehri üzerinde 1669 metre uzunluğa sahip köprü, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan raylı sistemli köprü, 6 şeritli yoluyla kentin trafik yükünü rahatlatacak.

Seyhan Nehri'nin 'yeni gerdanlığı' hizmete açıldı

Köprü, uzunluğu ve genişliği bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsü, Seyhan Nehri'nin yeni gerdanlığı olacak.

Köprüde raylı sistem de var

Bin 669 metre uzunluğundaki devasa köprü 40 metre genişliğinde ve orta kısmından raylı sistem de geçecek şekilde tasarlandı.

3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş olmak üzere toplam 6 şeritli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Adana'nın kuzeyinde trafiğin önemli arterlerinden biri olacak.

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