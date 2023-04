Oktay: Ev hanımlarının primlerinin üçte birini devlet olarak biz ödeyeceğiz

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Başkent Öğretmenevi'nde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Oktay, depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi, çocuklara oyuncak hediye etti.

Sohbet ettiği depremzedelere, evleri tamamlanana kadar tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını ve destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Oktay, deprem bölgesindeki konutların inşasının en geç bir yıl içinde bitirileceğini, yıkımdan etkilenen şehirlerin, alt ve üst yapısıyla daha sağlam ve daha güzel hale getirileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine defalarca gittiğini ve depremzedelerle yakından ilgilendiğini dile getiren Oktay, hangi şehirden, ilçeden, köy ve beldeden gelmiş olursa olsun, depremzedelerin yeni konutlarla aynı yere geri dönüşlerini sağlayacaklarını ifade etti.

"Aile Koruma Kalkanı Programı başlatıyoruz"

Daha sonra, Sincan Belediyesi Fuar Alanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Oktay, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tüm illeri, Türkiye'nin her bir köşesini geliştirdiklerini ve hizmetlerle donattıklarını söyledi.

Oktay, son 21 yılda Ankara'ya toplam 604 milyar 559 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Ankara'nın şu anda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci şehri olduğunu ve 13 OSB'si ile sanayi alanında tarih yazdığını kaydetti.

TOKİ eli ile Ankara'ya toplam 105 bin 568 konut kazandırdıklarını aktaran Oktay, İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında sadece Sincan'a toplam 6 bin 426 konut daha kazandıracaklarını ifade etti.

Oktay, milletin her bir ferdini destekleyeceklerini, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceklerini belirterek, "Böylece hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviye altında olmamasını temin edeceğiz. Yani belirli bir seviyenin altındaysa gelir, ona, o belirlediğimiz seviyeye çıkaracak kadar destek vereceğiz. Aile Koruma Kalkanı Programı başlatıyoruz. Ev hanımlarımızın emekliliğine destek verecek, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Ev hanımlarımızın yine primlerinin üçte birini devlet olarak, hükümet olarak biz ödeyeceğiz" dedi.

Kaynağı, doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracaklarını da belirten Oktay, petrolü bir zamanlar terörün en yüksek olduğu Gabar dağlarında bulduklarını, burada günde 10 bin varil petrol çıkarıldığını ve Gabar dağlarını terörden kazıdıklarını söyledi.

"Uzaya da çıkacağız, daha ötesini de gerçekleştireceğiz"

Oktay, gençlere eğitim, istihdam, evlilik ve çocuk bakımı gibi her alanda maddi katkılar vereceklerini anlatarak, bu taahhütlerin yerine getirilmesi, bu iradenin sürmesi için 14 Mayıs seçimleri gibi önemli bir dönemeç bulunduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi mega yatırımlarla şahlandırırken, muhalefetin her işi çıkmaza sürüklediğini ve sürüncemede bırakmanın kavgasını verdiğini ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"PKK ile FETÖ'nün arka bahçesinde kurdukları masada topluma fitne servis ediyorlar. Bu 7'li kaybedenler kulübünden bir tanesinin bile Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi diye bir derdi yok. Tüm dertleri Türkiye'nin geriye gitmesi, kalkınması ve gelişmesinin önüne set çekilmesi. İplerini tutan ağababalarını hoşnut etmenin derdindeler. Biz Türkiye Uzay Ajansını kurarız, şimdi uzaya çıkmanın zamanı mı derler.

Uzayı hayal edemezler. Onlar hep yabancı danışmanlarla çalışıyorlar ya... Çünkü Ankaralı genç kardeşime ve mühendisime güvenemiyorlar. Giderlerse hemen 13 OSB bölgesinde ve savunma sanayi alanında Ankara merkezli şirketlerimizde gençlerin, mühendislerimizin neler yaptığını görürler. Uzaya da çıkacağız, daha ötesini de gerçekleştireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar."

"Milletimiz gerçekleri görüyor"

"Doğal gazı bulur, çıkarır, milletin hizmetine sokarız." dediklerinde muhalefetin çamur atmaya çalıştığını, savaş ortamında bir tahıl koridoru açıp tüm dünyanın gıda sorununu çözdüklerinde, bütün dünyanın teşekkür etmesine karşın muhalefetin bunu görmezden geldiğini aktaran Oktay, terörü kaynağında kuruttuklarında ise muhalefetin, İHA'ları, SİHA'ları karalayıp YPG'den, PKK'dan yana tavır aldığını kaydetti.

Oktay, "Çünkü kapalı kapılar ardında verdikleri sözler var. İşte görüyoruz Sayın Akşener, seçmeni hem de gözünün içine baka baka kandırmaya çalışıyor. Peki o kandırmaya çalışırken Kandil nasıl bir açıklama yapıyor? Hem de yeni yaptılar bu açıklamayı, 'İYİ Parti ile yan yana duruyoruz.' diyor. 'Ama' diyor 'İktidar tarafı öyle bastırıyor ki açıkça söylemiyoruz bunu.' diyor" dedi.

"7'li maşa"nın, "körebe siyaseti" yaptığını ifade eden Oktay, "Siz deve kuşu gibi kafanızı kuma gömmüş olabilirsiniz ama milletimiz gerçekleri görüyor. Olanı biteni görüyor. Siz gözü kapalı masaya her geleni, her yol mübah deyip kabullenmiş olabilirsiniz ama terör odaklarından yapılan açıklamalar her şeyi açıklıyor. Ey 7'li maşa, körebe siyaseti tükenmiştir. Bu bayat numaralara Ankaralı kanar mı?" diye konuştu.

Oktay, Batılı ülkelerin ve ABD'nin kendi elleri yanmasın diye maşa olarak FETÖ'yü, Kandil'i ve diğer tüm terör örgütlerini kullandığını, bunu bizzat söylediklerini ve bütçelerinde resmi olarak bu terör örgütlerine destek koyduklarını belirterek, "On binlerce tır, binlerce uçak silah yardımı yapıyorlar. Niye? Hemen güneyimizde terör devleti kurduracaklarmış" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna izin vermediği için iktidardan gönderilmek istendiğini söyleyen Oktay, "Maşa olarak bu terör örgütlerini kullanıyorlar. Terör örgütleri maşa olarak kimi kullanıyor? Bu 7'li masayı kullanıyor. Yani asıl bunları maşa olarak kullanan ağababaları dediklerimiz onlar" diye konuştu.

"Hepsiyle stratejik ortaklık kurmuşlar"

Oktay, Millet İttifakı'nın terörle, Kandil'le, FETÖ ile el ele, kol kola, dirsek dirseğe 14 Mayıs'a doğru ilerlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ne kadar Türkiye düşmanı varsa hepsiyle stratejik ortaklık kurmuşlar. Türkiye'ye ayar vermek isteyen, Türkiye'ye dışarıdan istikamet çizmek isteyen kim varsa, hepsine 'eyvallah, eyvallah paşam' demişler, 'sana söz.' Bunların ağababaları 'Türkiye kendi silahlarını üretmesin, bizim silahlarımızın müşterisi olsun' diyorlar, bunlar, 'sana söz, tamam paşam' diyorlar. 'İHA'ları, SİHA'ları üretmeyeceksin, kullanmayacaksın' diyorlar, bunlar, 'sana söz, eyvallah paşam' diyorlar. Birisi ne diyor? 'Bunlara el atacağız' diyor. Küçüklerden birisi... Büyüğü ne diyor? 'Bugün TEKNOFEST'in olduğu İstanbul'daki havalimanını sizlere peşkeş çekeceğiz ey ağababaları' diyor. 'YPG terör örgütü değil, bizim Orta Doğu müttefikimizdir, siz de onlardan razı olacaksınız.' diyorlar. Bunlar ne diyor? 'Sana söz, tamam paşam' diyorlar. Benim milletim bunu çok net görüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın uzmanlık alanının dik durmak ve meydan okumak olduğunu, Millet İttifakı'nın uzmanlık alanının ise kölelik olduğunu ifade eden Oktay, "Cumhuriyetin ilk asrında yedi düvele had bildiren bu millet, Türkiye Yüzyılı'nda 7'li koalisyona da had bildirecektir" dedi.