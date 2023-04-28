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Gündem
AA 28.04.2023 23:38

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Sakarya'da vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'ya geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Sakarya'da vatandaşlarla buluştu
[Fotograf: AA]

Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde partililerce karşılanan İnce, seçim otobüsüne binerek Çark Caddesi'ne hareket etti.

Cadde boyunca yürüyerek vatandaşları selamlayan ve gençlerle fotoğraf çektiren İnce, otobüsten yaptığı konuşmada, "Şimdi diyorlar A mı B mi? İkisi de değil, biz üçüncü bir yoluz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Ne Cumhur ne Millet; tek yol Memleket" dedi.

Gençlerin aşağılandığını öne süren İnce, "Sizi buraya belediye mi getirdi? Ben mi getirdim? Siz sosyal medyada kendiniz örgütlendiniz ve beni karşılamaya geldiniz değil mi? Türkiye'de siyasette bir ilktir bu. Bunu sizle bu ülkenin gençleriyle birlikte başaracağım, inanıyorum" diye konuştu.

İnce, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde yapacağı çalışmalardan bahsetti.

Tarlalardan bereket fışkıracağını, farklı alanlarda gençlerin iş sahibi olacağını dile getiren İnce, herkesin seçim için 3 kişiyi ikna etmesini istedi.

Müzik açarak gençlerin dans etmesini isteyen İnce, kendisini dinleyenlere teşekkür etti.

İnce, daha sonra kentten ayrıldı.

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Muharrem İnce Seçim 2023
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