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Gündem
AA 28.04.2023 23:11

'ÖTV'siz otomobil' sözlerine Nebati'den yanıt: Vergi mevzuatından haberiniz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2016 yılında ÖTV Kanunu'nda yaptıkları değişiklikle şehit eşi veya çocuklarının, eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise şehidin anne veya babasının ÖTV ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlandığını ifade etti.

'ÖTV'siz otomobil' sözlerine Nebati'den yanıt: Vergi mevzuatından haberiniz yok
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü konuşmasında, "şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacaklarına dair verdiği sözü" değerlendirdi.

Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu; Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz. 'Vergi benim işim' diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok. 2016 yılında ÖTV Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır.

Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk. Geçtiğimiz mart ayında, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağınızı ifade etmiştiniz. Benden size naçizane bir öneri; sürekli önünde poz verdiğiniz kitaplığınıza bir de vergi kanunları kitabı almanız olacaktır."

Nebati, Kanun'un ilgili maddesini içeren linki de paylaştı.

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Nureddin Nebati ÖTV Hazine ve Maliye Bakanlığı
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