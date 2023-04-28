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Gündem
AA 28.04.2023 22:18

Bakan Akar: Birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Türkler ve Kürtler kardeştir. Bizler yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık, Cumhuriyet'i birlikte kurduk, Milli Mücadele'yi beraber yaptık. Aramıza fitne sokmak isteyenlere, bu birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Akar: Birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz
[Fotograf: AA]

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Yahyalı ve Develi ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yağışlı havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, buralardaki konuşmalarında, Türkiye'nin, daha büyük ve güçlü olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla ilerleyişine devam ettiğini ifade etti.

"Birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz"

Terörle mücadelede Mehmetçiğin gösterdiği başarıya vurgu yapan Akar, "Teröristleri kaynağında yok etme anlayışıyla Irak'ın kuzeyindeki son kalıntıları da temizlemeye devam ediyoruz. Bunların sonu geldi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Yaşadıkları sıkışmışlıktan dolayı bunların elebaşlarının iki konusu var. Biri, efendilerine ağlıyorlar 'bizi kurtarın' diye, ikincisi 'seçimleri bekleyin' diyorlar. Seçimlerden bir şey bekliyorlar" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar: Birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz

"Türkler ve Kürtler kardeştir"

Salonu dolduranlara, "Seçimden teröristler için bir şey çıkar mı?" diye soran Akar, aldığı "Hayır" yanıtının ardından şunları söyledi:

"Bizim operasyonlarımızın tek hedefi teröristler. Bunlar kukla, oyuncak, maşa. Bu maşalar hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Bizim tek hedefimiz teröristler, başka hedefimiz yok. Türkler ve Kürtler kardeştir. Bizler yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık, Cumhuriyet'i birlikte kurduk, Milli Mücadele'yi beraber yaptık. Şehitliklerde beraber yatıyoruz, aramıza fitne sokmak isteyenlere, bu birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" 

 "Terör örgütü köşeye sıkıştı"

Seçimin çok önemli olduğunu söyleyen Akar, şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye olarak savunma ve güvenlik konularında çok büyük mesafeler katettik. Eğer buradan geri dönüş olursa getireceği kayıplar da çok büyük olur. Bizim çok ciddi kazanımlarımız var. Terör örgütü köşeye sıkıştı, bütün bunlardan sonra 'Bebek katillerini, teröristleri serbest bırakacağız' diyorlar. Dağdaki teröristler bir otobüsün önüne oturdular. Bu otobüse, onlarla konuşan bir parti bindi, HDP. Onlarla konuşuyor, görüşüyorlar. Onun arkasına da Millet İttifakı bindi, arkaya oturdular. Bunlar hep beraber aynı otobüste gidiyorlar. Bunu görün."

Bakan Akar: Birliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz

 "Sen, Kayseri'nin Erciyes Dağı'sın"

Yahyalı ve Develi ilçelerinde sevgi gösterileriyle karşılanan Akar için kurban da kesildi. Konuştuğu salonlarda vatandaşlar, Akar'a, "Kayseri seninle gurur duyuyor", "İşte ordu işte komutan", "Sen, Kayseri'nin Erciyes Dağı'sın", "Kayseri'nin yiğit evladısın", "Gençlik burada komutanın yanında" sloganları ile sevgi gösterilerinde bulundu.

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