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Gündem
AA 28.04.2023 21:37

Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin yenilenen binasını ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin yenilenen binasını ziyaret etti.

Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin yenilenen binasını ziyaret etti
[Fotograf: AA]

İzmir İktisat Kongresi, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde, 29-30 Nisan'da "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak.

Bakan Nebati, yarınki resmi açılıştan önce İzmir İktisat Kongresi'nin yenilenen binasını ziyaret ederek, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den bilgi aldı.

Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin yenilenen binasını ziyaret etti

Kongre, 100 yıl sonra yeniden aynı binada toplanacak

Bundan 100 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyet'in kurucu kadroları, siyasi bağımsızlık kadar, iktisadi bağımsızlığın da kazanılması için 17 Şubat 1923'te, ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılarla İzmir İktisat Kongresi'ni düzenledi.

Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin yenilenen binasını ziyaret etti

İzmir'de, tarihi Banka-Han binasında toplanan bu büyük kongre, Türk milletinin cephedeki destansı mücadeleleriyle elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla da perçinleyecek, yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarının altyapısını hazırladı.

Aynı bilinçle yeni "Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi politikalarına yön vermesi ve bir yol haritası belirlenmesi için İzmir İktisat Kongresi, 100 yıl önce ilk defa yapıldığı yerde gerçekleştirilecek.

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