Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki geçici işçiler kadroya alınıyor

Zafer Kalkınma Ajansı'nda, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Kirişci, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kucak açan Kütahyalılara teşekkür etti.

Deprem bölgesinde yaraları hızla sarmaya devam ettiklerini söyleyen Kirişci, bu şehirlerin kısa sürede ayağa kaldırılacağını vurguladı.

"Geçici işçilerin kadro süreci başladı"

Geçici işçilerin kadro süreciyle ilgili gelinen noktayı anlatan Kirişci, şunları söyledi:

"Bakanlığımız bünyesinde geçici statüde, işçi statüsünde çalışan 26 bin 982 kardeşimizin sürekli işçi kadrosuna geçişleri, iş ve işlemlerini de başlatmış bulunuyoruz. İnşallah onlar bu kadroya geçtikten sonra mevcut hizmetlerini daha da artırırlar. Ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı, bu kardeşlerimize nasip eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tabii ki bu kadroların verilmesi noktasında da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Her branştan çalışma arkadaşımızın gayretleriyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tarım ve ormancılığın da yüzyılı yapacağımızı da belirtmek istiyorum."

"Orman köylüsüne ormandan elde edeceğimiz gelirin yüzde 10'unu vereceğiz"

Yüzde 56 gibi önemli bir bölümü orman olan Kütahya'mızda çok sayıda orman köylümüz var diyen Dönmez şunları söyledi:

"ORKÖY'den yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların ne kadar zor şartlarda ormanlarımızı sahiplendiğini biliyoruz. Bu çerçevede de özellikle orman köylülerimizi ekonomik olarak rahatlatacak 4-5 adımımız var. Ormanı adeta muhafız gibi herhangi bir bedel almaksızın koruyan ve kollayan orman köylüsüne, ormandan elde edeceğimiz gelirin yüzde 10'unu vereceğiz."

Deprem bölgesindeki arıcılara besleme şekeri desteği

Bakan Kirişci, orman köylülerinin kereste ihtiyaçlarının karşılanması ve kırsalda sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirerek, orman kooperatifleriyle ilgili düzenlemeye değindi.

Özellikle salgın sürecinden sonra kırsaldan kente dönüşlerin yaşandığına işaret eden Kirişci, "Biz istiyoruz ki kırsal bu kez düzensiz olmasın. Daha düzenli, daha planlı olsun. Bundan dolayı da 'akıllı köy' adını verdiğimiz bir köy konsepti oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Kirişci, konuşmasının ardından Kütahya'da hibe desteği alan üreticilere temsili çeklerini verdi.