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TRT Haber 28.04.2023 21:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan’daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşmiş Milletler’in Suriye’ye yönelik sınır ötesi yardım mekanizmasının Temmuz ayında uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile iş birliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi. 

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Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan Sudan Suriye
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