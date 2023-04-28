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Gündem
AA 28.04.2023 21:23

Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Sessiz bir dip dalga yarattık ve bu dalga sonuçları allak bullak edecek

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Bu defa cumhurbaşkanlığında, en donanımlı, en genç, gençleri anlayacak, ülkeyi her türlü tartışmadan çıkarıp, kucaklayacak bir cumhurbaşkanı adayını deneyin. Siz oy verirseniz olur, unutmayın seçim zaten ikinci tura kalacak" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Oğan: Sessiz bir dip dalga yarattık ve bu dalga sonuçları allak bullak edecek

Bahçelievler'de vatandaşlarla bir araya gelen Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde seçim çalışmalarına devam ettiklerini ve kendisine kamuoyunun ilgisinin hızlı şekilde arttığını söyledi.

Medyada daha sık yer almaya başladığını ifade eden Oğan, "Sinan Oğan'ın sahada sürpriz yaptığına şahit olacaksınız. Şirketlerin artık yeni anketler yayınlamaya başladığını da göreceksiniz. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, biz Ata İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler olarak sessiz bir dip dalga yarattık ve bu sessiz dip dalga seçim sonuçlarını allak bullak edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında bir kampanya başlattıklarını duyuran Oğan, "Bizim billboardları kiralayacak paramız yok ama şöyle bir gücümüz var, insanlar bizden tasarımlarımızı istediler. Çalışmaları ve fotoğrafları gönderdik. Akın akın Türkiye'nin her yerinde insanlar matbaaya gidiyor, çıkartıyor ve bunları evlerine, pencerelerine asıyorlar. Buradan da çağrıda bulunuyorum. Billboardlar, televizyon ekranları, paralar pullar onların. Türk milletinin gönlü, balkonları ve evlerinin camları, dükkanların camları bizim. Akın akın her yerde bizim fotoğraflarımız basılıyor" dedi.

"Seçim zaten ikinci tura kalacak"

Birçok vatandaşın "desteklediğim aday seçilmezse, oyum boşa gider" düşüncesiyle aday seçme konusunda kaygı duyduğunu söyleyen Oğan, "Bu defa cumhurbaşkanlığında, en donanımlı, en genç, gençleri anlayacak, ülkeyi her türlü tartışmadan çıkarıp kucaklayacak bir cumhurbaşkanı adayını deneyin. Siz oy verirseniz olur, unutmayın seçim zaten ikinci tura kalacak." ifadelerini kullandı.

YouTube'da katıldığı bir program sonrası her kesimden destek gördüğünü söyleyen Oğan, "Önümüzdeki süreçlerde sürprizlerimiz var. Örneğin çok yakın bir zamanda başka bir YouTube kanalında Sinan Oğan'ı bir dünya şampiyonuyla ringde göreceksiniz" dedi.

Daha sonra gençlerle yürüyüş yapan Oğan, görüş ve taleplerini dinlediği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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