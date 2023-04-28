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TRT Haber 28.04.2023 22:59

Afet bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

AFAD, afet bölgesi dışındaki illerde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşların bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda geri dönüşleri için gerekli kolaylığın sağlanacağını duyurdu.

Afet bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların afet öncesinde ikamet ettikleri kente dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, "Afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (kara yolu, demir yolu, hava yolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır" ifadesine yer verildi.

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