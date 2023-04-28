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Gündem
AA 28.04.2023 23:13

Bakan Nebati: 100 yıl sonra aynı heyecan ve aynı ruhla bir aradayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi'de "100 yıl sonra aynı heyecan ve aynı ruhla bir aradayız. İnanıyorum ki bu Kongre'miz ilki gibi bize ışık tutacak, birliğimizi ve ortak başarı idealimizi güçlendirecek, Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmada bize yol gösterecektir." dedi.

Bakan Nebati: 100 yıl sonra aynı heyecan ve aynı ruhla bir aradayız
[Fotograf: AA]

İzmir İktisat Kongresi, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde, 29-30 Nisan'da "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak.

Bakan Nebati, Kongre kapsamında düzenlenen gala yemeğinde yaptığı konuşmada, ilk İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı tarihi binanın 1979 yılında yıkılarak otopark olarak kullanılmaya başlandığını hatırlattı.

"İnanarak, güvenerek yolumuza devam edeceğiz"

Geçen yıl İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in binanın yerini tespit ettiğini ve aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmesini sağladığını dile getiren Nebati, "Bugün bu bina, şu anda, aslına uygun bir şekilde önünüzde duruyor. Biz bu toprakların sahibiyiz, bu toprakların sahibi olarak sadece konuşmayız, yaparız, yaptığımız işlerde bu yüzyılın Türkiye'nin Yüzyılı olma idealiyle hareket etme bilincini toplumun her kesimine aşılama gayreti vardır. İnanarak, güvenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modeli ile yerli ve milli imkanları daha fazla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için seferber etme kararı aldıklarını ve bu yolda çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Nebati, "Bu süreçte bizim ülkemize adeta yıllarca dayatılan tek tip reçeteleri bir kenara bıraktık. Biz artık kendi reçetemizi uyguluyoruz" dedi.

Bakan Nebati: 100 yıl sonra aynı heyecan ve aynı ruhla bir aradayız

"Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmada bize yol gösterecektir"

Nebati, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 21 yılda elde ettiğimiz bütün kazanımlar bu hedefimize ulaşmamızda bir kaldıraç etkisi yapacaktır. Siyasi bağımsızlıkla birlikte milli ekonomi modelinin ideal olarak ortaya konduğu bu güzel şehirde 100 yıl sonra aynı heyecan ve aynı ruhla bir aradayız. İnanıyorum ki bu Kongre'miz ilki gibi bize ışık tutacak, birliğimizi ve ortak başarı idealimizi güçlendirecek, Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmada bize yol gösterecektir."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de konuşmasında Kongre'ye dair hazırlıkları anlattı.

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