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Gündem
AA 28.04.2023 23:38

Ateş açılan tahliye uçağı emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı, tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçak da dahil olmak üzere iki adet C-130 tipi uçağın emniyetli şekilde Sudan’dan ayrıldığını açıkladı.

Ateş açılan tahliye uçağı emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı
[Fotograf: TRT Haber]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı" bilgisine yer verildi.

 

Sudan'da tahliye uçağına ateş açıldı

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Sudan'a giden C-130 tahliye uçağına, hafif silahlarla saldırı gerçekleştirilmişti.

MSB'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Sudan'daki vatandaşlarımızı tahliye için Wadi Sayidna’ya giden C-130 uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle iniş yapmış, personelden yaralanan olmamıştır." denilmişti. 

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar ülke genelinde 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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