Hafif Sağanak Yağışlı 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.01.2025 03:12

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, kömür yardımı, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak.

İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak haneler, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.

Amacı dışında kullandığı tespit edilen yeniden değerlendirilecek

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün, amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflarca yeniden gözden geçirilecek.

Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisi'ne atamalar Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:58
Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisi'ne atamalar Resmi Gazete'de
02:41
Yemen'deki Husiler İsrail'e saldırdı
00:54
Çetelerle boğuşan Haiti'de 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
00:05
Katil İsrail'in Batı Şeria'daki Cenin'e saldırısında 6 Filistinli öldü
00:12
İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:03
İngiltere'de Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Siddiq istifa etti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ