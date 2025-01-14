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Gündem
TRT Haber 14.01.2025 20:39

Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de kurulan yeni yönetimle, Türkiye'nin diplomatik temasları devam ediyor. Yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani beraberindeki heyetle yarın Türkiye'ye geliyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
[Fotograf: AA]

Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Suriye’deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyetin yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Ziyaret kapsamında Şeybani ve beraberindeki heyetin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de sosyal medya hesabı üzerinden 'Türkçe' açıklama yaptı.

Şeybani, "Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelmişti.

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