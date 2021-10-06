Bakan Yanık, eğitim hayatına devam eden çocukların ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek olduklarını söyleyerek, "Yapılacak bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Böylece eğitimde fırsat eşitliği ilkesini de desteklemiş olacağız” dedi.

Bakan Yanık, “Tüm il ve ilçelerde bulunan SYDV’lerimize belirlemiş olduğu ihtiyaçlara göre aktardığımız bu kaynak, nakdi olarak verilmesinin yanı sıra ayakkabı, bot, kışlık kıyafet şeklinde dağıtılabilecek. Bu kapsamda okulların açılmasıyla çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 186 milyon lira kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması bizim için hayati önemde"

Çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için bakanlıkça birçok destekte bulunduklarını hatırlatan Bakan Yanık şunları söyledi:

“Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması bizim için hayati önemde. Bu kapsamda çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriyoruz. Buna ek olarak Şartlı Eğitim Yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz."

Bakan Yanık, COVID-19 pandemisinin vatandaşların üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm imkanların kullanıldığını belirtti.

