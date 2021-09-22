Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İGA'dan uzay ve teknoloji meraklılarına TEKNOFEST daveti
İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), havacılık, uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi, TEKNOFEST'teki standına bekliyor.
İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, havacılık, uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi, TEKNOFEST'teki standına davet etti.
İGA'dan yapılan açıklamada, "Akıllı Ulaşım Yarışması’nda Yürütücü Kurulunda yer aldığımız @teknofest 2021’de biz de yerimizi aldık. Havacılık, uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi standımıza bekliyoruz. 21-26 Eylül Atatürk Havalimanı" ifadelerine yer verildi.
Akıllı Ulaşım Yarışması’nda Yürütücü Kurulunda yer aldığımız @teknofest 2021’de biz de yerimizi aldık.— İGA Istanbul Airport (@igairport) September 21, 2021
Havacılık, uzay ve teknolojiye ilgi duyan herkesi standımıza bekliyoruz.
21-26 Eylül
Atatürk Havalimanı#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/ejJBMUb5W3
Etiketler: İstanbul Havalimanı Teknofest Uzay Çalışmaları
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