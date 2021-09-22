Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasını paylaştı.

"Göbeklitepe’yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz"

Paylaşımla birlikte açıklama yapan Ersoy, "Bakanlığımızın girişimleriyle BM Yerleşkesi’nde sergilenen Göbeklitepe’deki P18 sütununun örneğini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ziyaret ettik. Anadolu topraklarının tüm insanlık için önemini ortaya koyan Göbeklitepe’yi tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.