FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçlerince örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalara da devam ediliyor.

4 bin 15 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda, bugüne kadar belirlenen çok sayıda hücre evine 265 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 15 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 2 bin 390'ı tutuklandı, 1322'si hakkında adli kontrole hükmedildi, 303'ü serbest bırakıldı.

Elebaşı Gülen'in yeğeni de hücre evinde yakalandı

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya da Çanakkale'de hücre evinde yakalandı.

Örgütün güncel yapılanma ile hücre evleri sorumlusu olduğu ve bu evlerde saklananlara finansal destek sağladığı tespit edilen Mehmet Biricik, İstanbul'daki hücre evinde gözaltına alındı. Ayrıca hücre evlerinde yakalananlar arasında sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen de bulunuyor.

Hücre evlerine modern mağara benzetmesi

Yürütülen soruşturmalar ve açılan davalarda elde edilen delillere göre ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgüt mensuplarının deşifre olmadan saklanmalarına yönelik önlemler alınmasını talep etti.

Gülen, hücre evlerinde saklanmaya devam edilmesi gerektiğini de belirtti.

"Falcon" uygulaması üzerinden gönderilen bir mesajda da örgüt elebaşı Gülen'in "Yurt dışına geçecek arkadaşlar kesinlikle risk almadan gaybubete devam etsinler." emri verdiği tespit edildi.

Örgüt, hücre evlerini "modern mağara" olarak nitelendiriyor. Mesajlarda, hücre evlerinde saklanmanın ibadet sayılacağı belirtiliyor.

Bu konuyla ilgili gönderilen bir mesajda, "Gaybubette geçirdiğimiz her dakika, bir gün ibadet yerine geçiyor." ifadesi yer aldı.