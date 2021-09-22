Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DEAŞ mensubu 3 kişi Suriye sınırında yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görevli hudut birlikleri, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ mensubunu yakaladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'da görevli hudut birliklerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Etiketler: DEAŞ Milli Savunma Bakanlığı
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